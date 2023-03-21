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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrılı naht sanatı ustası atıl ahşapları nakış gibi işliyor

AA

Ağrılı naht sanatı ustası atıl ahşapları nakış gibi işliyor

AĞRI (AA) - YASİN ÇAVDAR - Ağrılı naht ustası Şahin Tekin, uzun yıllardır atıl ahşapları atölyesinde nakış gibi işliyor.

Eleşkirt ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Tekin, 1989 yılında Bursa'da çalıştığı ahşap atölyesinde naht sanatıyla tanıştı.

Daha sonra döndüğü memleketinde bu zanaatı icra etmeye devam eden Tekin, genç yaşlarından bu yana atıl ahşapların yanı sıra satın aldığı ahşapları nakış gibi işliyor.

Yazının estetiğiyle ahşabın doğallığını eserlerinde buluşturan Tekin, gençliğinden bu yana geçimini sağladığı naht sanatına sahip çıkıyor.

Şahin Tekin AA Muhabirine, çocukluğundan bu yana ahşap işiyle uğraştığını söyledi.

- "'Kiminin çöpü, bazılarının hazinesi oluyor'"

Ahşabın kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Zanaatkarın işi her zaman zordur. Naht sanatı, hattatların yaptığı hat sanatlarını kumaş üzerine ahşapları kesip yerleştirmektir. Severek uğraştığım şeyler bunlar. Çerçevesine varıncaya kadar ellerimle uğraşıp yapıyorum. Dar bir çevrede yaşıyoruz, malzeme sıkıntısı var ama elimizden geldiği kadar malzeme bulup yapıyoruz. Kiminin çöpü, bazılarının hazinesi oluyor. Biz de atıl malzemelerden bazen de internetten sipariş ettiğimiz malzemelerden bu sanatı yapıyoruz."

Tekin, yöre halkının eserlerini süs eşyası olarak alıp evlerine ya da iş yerlerine astığını belirterek, "Herhangi bir kurs falan almadım. Kendi emeğimle gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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