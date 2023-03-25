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AĞRI (AA) - Aras-Karasu ile Murat Irmağı arasında iki ayrı sıradağ halinde uzanan Aras Dağları'nda karlar erimeye başladı.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte ülkenin doğusunda bulunan Erzurum Kars Ağrı ve Iğdır sınırları arasında yer alan Aras Dağları'nda eriyen kar sularının etkisiyle doğa canlanmaya başladı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırlarına da uzanan kırsalında dere yatakları ve eteklerinde binbir çeşit bitki bulunan Aras Dağları birçok yaylacının ve çiftçinin vazgeçilmezi haline geliyor.

Eleşkirt Ovası'nın verimli topraklarının suyunu karşılayan Murat Nehri'nin de bir kolu olan ve Şeryan Çayı'na akan Sarıcan Deresi de karların erimesiyle birlikte doldu.

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