Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgeye müze kuruluyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyündeki Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan bölgede, Nuh'un Gemisi Müzesi kurulması için Dosso Dossi Holding ile Valilik işbirliği yaptı.

Ağırlıklı olarak dijital art sanat eserlerinin yer alacağı müze için Valilik Toplantı Salonu'nda işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Tekstil, fuarcılık ve turizm alanında faaliyet gösteren holding tarafından Ağrı Dağı'nın güneyinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Telçeker köyünde Nuh'un Gemisi'ni tasvir eden mimariyle inşa edilecek müze, yaklaşık 8 dönümlük alanda yer alacak.

Salonlar, kafeterya, hediyelik eşya dükkanı, açık ve kapalı seyir terasları ve özel park alanının da bulunacağı müzeyle bölge turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vali Osman Varol, imza töreninde, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların bulunduğuna inanılan bölgenin, Ara Güler tarafından dünyaya duyurulduğunu hatırlattı.

Nuh'un Gemisi Müzesi'nin kentte hayal edilen, istenen ve bugüne kadar kurulması için çaba gösterilen proje olduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

"Geçen sene yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği İshak Paşa Sarayı'na ve Doğubayazıt'a ilave bir değer katarak, insanlarımızın buraya gelişini ve daha fazla kalışını sağlayacak güzel bir çalışma olacak. Geçen sene Doğubayazıt'ta çok güzel bir festival yaptılar ve bu Türkiye'ye örnek oldu. Buranın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de o muhteşem festival gerçekleşti. Bütün kültürel, sanatsal faaliyetlerimiz ve hayır işlerimize verdikleri destekten dolayı ben bu kıymetli aileye teşekkür ediyorum."

- "Bölgenin gelişiminin turizmden olacağına inanıyorum"



Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, müzenin Nuh Tufanı hikayesini anlatan özel bir proje olduğunu anlattı.

Kutsal kitaplarda Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı'nın anlatıldığına işaret eden Eraslan, "Böyle dijital artlar ve müzelerle insanlarımıza turizmin çok büyük bir ticari getiri olduğunu göstereceğiz. Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler, bütün gelirlerini turizmden elde ederler. Bu bölgenin kurtuluşunun ve gelişiminin turizmden olacağına inanıyorum. Doğal güzelliklerimiz tanrı tarafından bize bahşedilmiş, şanslıyız. Bunu koruyup doğru bir şekilde yönettiğimiz zaman, zaten insanları buraya getirmek çok zorlaşmayacak. Bu dokuyu doğru şekilde koruduğumuzda ve yönettiğimizde, ben inanıyorum ki bu bölgedeki kader de hikaye de çok farklı bir yere gidecektir." diye konuştu.

Eraslan, müzenin temellerini temmuz ayında atmayı ve bir senede faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Törene, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve il protokolü katıldı.

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