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Ağrı'da büyükbaş hayvanı çıkarmak için gölete giren çocuk boğuldu

AA

Ağrı'da büyükbaş hayvanı çıkarmak için gölete giren çocuk boğuldu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde büyükbaş hayvanı çıkarmak için kar ve yağmur sularıyla oluşan gölete giren çocuk yaşamını yitirdi.

İlçede yaşayan 11 yaşındaki Enes Balkoç, arkadaşıyla Kaşönü köyü yakınlarında otlattığı büyükbaş hayvanlarından birinin yağmur ve kar sularıyla oluşan gölete girdiğini fark etti.

Hayvanı çıkarmak için gölete giren Balkoç'un boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı durumu yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, iş makinelerinin göletin önünü açmasının ardından suyun çekilmeye başlamasıyla çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Balkoç'un cenazesi ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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