Ağrı’da düğünde başına kurşun isabet eden genç ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

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AĞRI (AA) - Ağrı’nın Tutak ilçesinde, bir süre önce düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan bir düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sayan'ın (20), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, buradan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa konularak Ankara'ya gönderildi.



Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Sayan'ın yakınları havalimanında hazır bulundu.

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