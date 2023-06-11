Ağrı’da düğünde başına kurşun isabet eden genç ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

AĞRI (AA) - Ağrı’nın Tutak ilçesinde, bir süre önce düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan bir düğünde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ali Sayan'ın (20), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Sayan, buradan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa konularak Ankara'ya gönderildi.
Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Sayan'ın yakınları havalimanında hazır bulundu.