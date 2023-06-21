Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



M.R.G. idaresindeki 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü mevkiinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada araçtaki bir çocuk hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında yer aldığı 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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