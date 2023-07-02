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Ağrı'nın 2 bin rakımlı Balık Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor

AA

Ağrı'nın 2 bin rakımlı Balık Gölü, doğa tutkunlarını ağırlıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçileri ağırladı.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 241 rakımlı göl, kışın buzla kaplanan yüzeyi, ilkbaharda da çevresinde açan çiçeklerle dikkati çekiyor.

Adaları, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi doğa tutkunlarını ağırlayan göl, kışın buz sporları ve buz altı dalışı yapma, yaz aylarında da jetski, flyboard, yüzme ve dalış gibi farklı su sporlarına olanak sağlıyor.

El değmemiş doğasıyla fotoğraf tutkunlarının ve yazın kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen teknotik gölde, havaların ısınmasıyla turizm sezonu başladı.

Bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı göl çevresindeki tesislere Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzakta doğada zaman geçirip dinlenme imkanı buluyor.

Vatandaşlar burada, piknik yapıp teknelerle gölde gezintiye çıkarak vakit geçirirken, çocuklar da suda yüzüp çeşitli oyunlarla eğleniyor.

Gölün kenarında bulunan tesisin işletmecisi Yakup Birlik, AA muhabirine, havaların soğuk gitmesi nedeniyle sezonun yeni başladığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun arttığını ifade eden Birlik, "İnsanlar gelip bu güzelliği görüyor, arkadaşlarına da tavsiye ediyor. Dünyanın her tarafından buraya turistler geliyor. Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcılar ve doğa tutkunları inişin ardından nefes almak ve balık yemek için buraya geliyorlar. Balık yiyip, 1-2 gün kamp yapıp daha sonra da gidiyorlar." dedi.

Birlik, göle has olan kırmızı benekli alabalığın çok tercih edildiğini anlattı.

- "Böyle bir doğa ve hava Türkiye'nin başka bir yerinde yok"

Göl ve çevresinde birçok doğal güzelliğin olduğunu dile getiren Birlik, "Daha önce bir ada vardı, kuraklık sonrası 2 oldu. Burası Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve teknotik bir göldür. Böyle bir doğa ve hava Türkiye'nin başka bir yerinde yok. Eşsiz bir yer." diye konuştu.

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Nail Engin ise bayram tatili dolayısıyla ailesiyle göle gelerek zamanlarını burada geçirdiklerini söyledi.

Tekirdağ'dan gelen Özge Çağlar da "Buranın havası ve suyu çok güzel. Çok güzel bir yermiş. İnşallah sürekli gelmeye çalışacağız." dedi.


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