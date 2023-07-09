Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ağrı'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:39
        Ağrı'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        AĞRI (AA) - Patnos'ta hayvan yemi yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Enis Ç. idaresindeki hayvan yemi yüklü 04 P 0900 plakalı kamyonet, Ağrı-Patnos kara yolu Gökoğlu köyü mevkisinde orta refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Özgür Ç, sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kara yoluna dökülen yemlerin kaldırılmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        3 kişiyi sopalarla döven maskeli şüphelilerden 4'ü tutuklandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı
        Ağrı'da arazi kavgasına giden jandarmadan 2 uzman çavuş omzundan vurularak yaralandı
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü
        Ağrı'da yüzleri maskeli grup, 3 kişiyi sopalarla dövdü
        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu
        Gölete giren koyunu kurtarmak isteyen Arsalan, suya düşüp boğuldu
        Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi
        Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla davasında 7 beraat kararının bozulmasını istedi
        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla davasında 7 beraat kararının bozulmasını istedi