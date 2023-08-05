Ağrı'da "4. Balık Gölü Festivali" başladı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Taşlıçay Kaymakamlığının desteğiyle "Balık Gölü Festivali"nin dördüncüsü düzenlendi.

Taşlıçay ilçesinde iki gün sürecek festival için vatandaşlar, belediyenin ücretsiz araçlarıyla etkinliğin yapıldığı Balık Gölü'ne getirildi.

Vatandaşlar, festival kapsamında uçurtma uçurdu, göl kenarında piknik yaptı.

Vali Vekili Bülent Şimşek, burada yaptığı konuşmada, festivalin, Balık Gölü'nün tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gölün tabiat harikası olduğunu belirten Şimşek, "Böyle bir güzelliği cennet vatanımızın dört bir köşesinde yaşayan bütün insanlarımızın görmesi ve gelip buralardan istifade etmesi gerekiyor." dedi.

Şimşek, ilçeden göle gelen 18 kilometrelik toprak yolun asfaltlanma maliyetinin 50 milyon lira olduğunu ve bunu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün aslında burada sadece bir festival düzenlemiyoruz. El ele tutuşarak, gönül gönüle vererek yüz yıllardır bir arada yaşamanın nadide temsilcisi milletimizin bu kültürü asla bırakmayacağını, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının mesajını da veriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ülkenin son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getirerek, Ağrı'da son 18 yılda 43 milyar liralık yatırım yapıldığını ve birçok projenin de devam ettiğini söyledi.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de Balık Gölü'nün daha önce terörle anıldığını, bölgede huzurun sağlanmasıyla yaz ve kış döneminde festivaller düzenlediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sahne aldı. Vatandaşlar zaman zaman şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.