Ağrı'da 5 yılda 25 bin çocuk kulaç atmayı öğrendi

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı projelerle 5 yılda 25 bin çocuk yüzme eğitimi aldı.

Bakanlığın yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan kurslara çocuklar yoğun katılım gösteriyor.

Ücretsiz verilen kursa kayıt yaptıran çocuklara il genelindeki kapalı ve açık portatif havuzlarda antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalan çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de havuzda serinliyor.

Son 5 yılda 25 bin çocuğa yüzme eğitimi verilen kentte, şu an da 6 bin öğrenci de kulaç atmayı öğreniyor.

- Fedai Din: "Yılın 12 ayı yüzme eğitimi veriliyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, AA muhabirine, yüzme kurslarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 sene önce ülke genelinde başlatıldığını anımsattı.

Kursun çok verimli geçtiğini ve çocukların da bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Din, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı'da yaz mevsiminin yanı sıra yılın 12 ayı havuzlarımızda bu kursu devam ettiriyoruz. Yaz aylarında gençler ve çocuklarımız kursa yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bu talepleri karşılamak için Bakanlığımızca ilçelerimize kurulan portatif havuzlar, il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerimizdeki kapalı havuzlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Tüm tesislerimizde 7/24 anlayışımızla gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz."

Din, kurs sayesinde çocukların yüzme öğrendiğini ve başarılı olanların da bu spora yönlendirildiğini anlattı.

Yaz tatilinde 6 bin çocukla kursa devam ettiklerini ve eğitimin her gün düzenlendiğini ifade eden Din, "Buradaki amacımız, gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmektir. Bunun yanında haberlerde de sık sık rastlıyoruz, farklı zamanlarda boğulmalar da meydana geliyor. Gençlerimize yüzme öğreterek boğulma vakalarının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın' diyoruz"

Projenin başladığı 5 yıllık süreçte 25 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini vurgulayan Din, "Tesislerimizin de çoğalmasıyla birlikte ilerideki hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. 'Ağrı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın' diyoruz. Eleşkirt'te de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kurulan portatif havuzumuzda gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eleşkirt ilçesinde yüzme eğitimi alan çocuklardan Hamza Çavdar ise sıcak havalarda havuzda yüzdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bugünlerde havalar çok sıcak. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı bizim için böyle güzel bir havuzu hizmete açtı. Burada hem eğleniyoruz hem de keyifli bir şekilde yüzüyoruz. Daha önce havuz olmadığı için sürekli top oynuyordum. Şimdi daha çok havuza gelerek yüzüyorum. Havuz tertemiz ve sıcak havada bizi çok serinletiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklardan Nizamettin Yavuz da eğitimler sayesinde yüzme öğrendiğini aktardı.