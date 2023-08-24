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        Ağrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:11
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        Ağrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
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        AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kumluca köyü yakınlarında serinlemek için nehre giren Baran Özer (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Özer'in cenazesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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