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        Kösedağı'na tırmanan dağcılar "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı'na tırmanan dağcılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:29
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        Kösedağı'na tırmanan dağcılar "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağı'na tırmanan dağcılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı.

        Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'nın Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden 34 kişilik grup, 3 bin 433 rakımlı Kösedağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Mevsim şartları, eğimin yüksek olması ve topoğrafik yapısıyla zorlu geçen tırmanışın ardından dağcılar, 6 saatte zirveye ulaştı.

        Dağcılar burada, "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı.

        Federasyonun Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan, AA muhabirine, Kösedağı'na 26. zirve tırmanışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Arslan, tırmanışın mevsim şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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