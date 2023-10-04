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        Doğubayazıt'ta "Serhad'ın Dengbejleri" programı düzenlendi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, "Serhad'ın Dengbejleri" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:58
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        Doğubayazıt'ta "Serhad'ın Dengbejleri" programı düzenlendi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, "Serhad'ın Dengbejleri" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Ağrı Valiliği 2023 yılı Nuh'un Gemisi Etkinlikleri" kapsamında planlanan ve Doğubayazıt Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organizesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Serhad'ın Dengbejleri" programı düzenlendi.

        Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, ilçede kültürel organizasyonlara devam edeceklerini belirterek, "Popüler kültürün ön planda olduğu günümüzde yerel motiflerin yer aldığı geleneklerin devam ettirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için bu tip etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yörenin kültüründe 'dengbejlik' sanatı yer alıyor. Biz de bugün Doğubayazıt ilçemizde bu sanatı icra eden sanatçıları misafir ederek güzel bir program gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Programın devamında sahne alan dengbejler (sanatçılar), birbirinden güzel eserler seslendirerek salondakilere keyifli anlar yaşattı.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can ile vatandaşlar katıldı.

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