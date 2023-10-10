Ağrı Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu.

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda kar ve tipi etkili oldu.

Sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklığının düştüğü kentte, yüksek kesimler ve Ağrı Dağı'nda aralıklarla kar etkili oluyor.

4200 rakımdaki kamp alanından 2 bin rakımlık bölgeye kadar etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.

Zirve tırmanışı için bölgeye gelen dağcıların eşyalarını taşıyan atların tipiye yakalanması ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.