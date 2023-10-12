Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

        Ağrı Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler 12 Ekim Perşembe günü saat 00.01’den 23.59’a kadar 1 gün süreyle Ağrı il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ağrı'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ağrı Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu
        Ağrı Dağı'nda kar ve tipi etkili oldu
        Ağrı'da çıkan yangında bir ev hasar gördü
        Ağrı'da çıkan yangında bir ev hasar gördü
        Ağrı'da öğretmenler öğrencilerin başarısı için ev ev geziyor
        Ağrı'da öğretmenler öğrencilerin başarısı için ev ev geziyor
        MHP Ağrı İl Kongresi yapıldı
        MHP Ağrı İl Kongresi yapıldı
        Ağrı'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Ağrı'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı