Ağrı'da 82 yaşındaki hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu Ağrı'da şeker hastalığı, astım, yüksek tansiyon gibi hastalıkları bulunan ve kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Abdulvahit Koç, yapılan başarılı açık kalp ameliyatıyla tedavi edildi.

Ağrı'da şeker hastalığı, astım, yüksek tansiyon gibi hastalıkları bulunan ve kalp krizi geçiren 82 yaşındaki Abdulvahit Koç, yapılan başarılı açık kalp ameliyatıyla tedavi edildi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyünde yaşayan ve çeşitli hastalıkları bulunan 82 yaşındaki Abdulvahit Koç, bir süre önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ağrı Eğittim ve Araştırma Hastanesinde açık kalp ameliyatına alındı. Ameliyatı başarılı geçen Koç, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Ferit Çetinkaya, Koç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dr. Çetinkaya, AA muhabirine, hastane bünyesindeki kalp merkezinin 2020 yılında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin koordinesinde kurulduğunu söyledi.

Hastanede bugüne kadar yaklaşık 25 açık kalp ameliyatının yapıldığını belirten Çetinkaya, "Bunların içerisinde son 6 ayda 11 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Özellikle son yaptığımız ameliyat adeta kalp merkezimizin rüştünü ispatlayarak bir başarı elde etti. Hastamız 82 yaşında, astım, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları olan oldukça riskli biriydi. Kalp krizi sonrasında anjiyo yapıldı ve damarlarının tıkalı olduğu tespit edilerek kalp damar cerrahi kardiyoloji konseyinde bypass kararı verildi." diye konuştu.

Çetinkaya, normal şartlarda birçok hastane ve kalp merkezinin riskleri nedeniyle kabul etmeyeceği bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ve hastayı evine taburcu ettiklerini anlattı.

Hastanede bir anjiyo ünitesi, 5 kardiyolog, 2 kalp damar cerrahı, iyi bir kalp cerrahi ameliyathane ekibi, başarılı bir kalp cerrahi yoğun bakım ekibi ve bir servislerinin olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Kalp cerrahi ekip işidir. Ekip başarılı olunca hasta iyi oluyor. Biz her hastaya kendi anne ve babamızmış gibi sahip çıkıp gözetiyoruz. Büyük hastanelere göre belki biraz daha butik çalışıyoruz ama bunun avantajını kullanarak hastalarla daha çok ilgilenebiliyoruz." dedi.

Çetinkaya, Ağrı'da bugüne kadar yapılan açık kalp ameliyatları arasında başarılı en yaşlı hasta olarak Koç'un Ağrı tarihine geçtiğini ve bu başarıyı Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiklerini anlattı.

Abdulvahit Koç ise emeği geçenlere ve devlete dua ettiklerini dile getirerek, "Hastaneye ölümüz gitti, dirimiz geldi. Çok ciddi bir ameliyattı. Ameliyattan önce nefesim sürekli kesiliyordu. Boğazımdan iltihap geliyordu. Elimde bastonla gezerken yere düşüyordum. Bastonsuz gezemezdim. Çok öksürüyordum ve ancak nefes alabiliyordum. Ameliyattan bu yana çok çok iyiyim." dedi.