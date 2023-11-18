Ağrı’da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına aldı.

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