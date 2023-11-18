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        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:43 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:59
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        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı’da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ekipler 2 şüpheliyi "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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