Ağrı'da merada kara yakalanan 3 bin küçükbaş hayvan ve çobanlar kurtarıldı
Ağrı'da, yoğun kar yağışında merada mahsur kalan 3 bin küçükbaş hayvan ve 3 çoban ekiplerce kurtarıldı.
Ağrı'da, yoğun kar yağışında merada mahsur kalan 3 bin küçükbaş hayvan ve 3 çoban ekiplerce kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Dedemaksut köyünde akşama doğru etkisini artıran kar yağışının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine 3 çoban ve hayvanlarının mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgede arama çalışması yapan ekipler, yerlerini belirledikleri 3 çoban ve 3 bin küçükbaş hayvanı kurtararak Güvendik köyüne getirdi.
Ayakları soğuktan etkilenen bir çoban, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi.
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