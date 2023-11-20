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        Ağrı'da merada kara yakalanan 3 bin küçükbaş hayvan ve çobanlar kurtarıldı

        Ağrı'da, yoğun kar yağışında merada mahsur kalan 3 bin küçükbaş hayvan ve 3 çoban ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:02
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        Ağrı'da merada kara yakalanan 3 bin küçükbaş hayvan ve çobanlar kurtarıldı
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        Ağrı'da, yoğun kar yağışında merada mahsur kalan 3 bin küçükbaş hayvan ve 3 çoban ekiplerce kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Dedemaksut köyünde akşama doğru etkisini artıran kar yağışının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine 3 çoban ve hayvanlarının mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Bölgede arama çalışması yapan ekipler, yerlerini belirledikleri 3 çoban ve 3 bin küçükbaş hayvanı kurtararak Güvendik köyüne getirdi.

        Ayakları soğuktan etkilenen bir çoban, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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