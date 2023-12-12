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        Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

        Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:45
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        Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Ağrı'da servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Berfin Yaka (16), tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğum bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yaka'nın cenazesi kentte toprağa verildi.

        Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hazreti Hamza Camisi taziye evine gelerek, öğrencinin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

        Kazada ağır yaralanan Alihan Y'nin (14) ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Özel Ağrı Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T. idaresindeki 04 S 0018 plakalı servis minibüsü, 1 Aralık'ta Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü yakınlarında N.P idaresindeki 53 AU 871 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

        Kazada servis minibüsünde 2'si ağır 20 lise öğrencisi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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