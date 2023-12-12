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        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki metruk bir binada, Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:07
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        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki metruk bir binada, Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesine metruk bir binada Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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