Ağrı'da 6 katlı binanın terasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ağrı'da 6 katlı binanın teras katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Gazi Mahallesi 109. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çatının diğer bölümlerine sıçrayan yangın, ekiplere zor anlar yaşattı.