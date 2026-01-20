Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Bozkurt'tan, "çiçek ve hediye yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapın" çağrısı:

        Ağrı Valiliği görevine başlayan Önder Bozkurt, "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklerin çiçek, çikolata almak yerine ihtiyaç sahibi ve üniversite öğrencilerine bağış yapmalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Valisi Bozkurt'tan, "çiçek ve hediye yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapın" çağrısı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı Valiliği görevine başlayan Önder Bozkurt, "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklerin çiçek, çikolata almak yerine ihtiyaç sahibi ve üniversite öğrencilerine bağış yapmalarını istedi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, görüşlerine yer verilen Vali Bozkurt, Ağrı Valisi olarak göreve başlaması nedeniyle tebrik ziyaretinde bulunacaklardan ricada bulundu.

        Vali Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Ricamı hoş görür ve kabul ederseniz, ziyaretleriniz esnasında, çiçek, çikolata veya hediye takdim etmek yerine, arzu edenlerin bu bedeli üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek sağlamak veya ihtiyaç sahibi güzel hemşehrilerimizin dertlerine derman olabilmek adına Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR30 0001 5001 5800 7304 0096 77 numaralı hesabına bağışlamaları bizleri ziyadesiyle memnun edecektir."

        Ağrı'nın vakur ve hamiyetperver insanlarının kalbine dokunacak bu iyilik zincirinde yer alan herkese şükranlarını sunan Vali Bozkurt, "Bu örnek davranışın, yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda 'yalnız değilsin' demenin ve hayırlı işlerde birbirimizi teşvik etmenin en güzel ifadesi olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine başladı:
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine başladı:
        Patnos'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Patnos'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi
        Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi
        Patnos'ta kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor
        Patnos'ta kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor
        Ağrı'da kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
        Ağrı'da kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı