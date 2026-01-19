Habertürk
        Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi

        Ağrı'da yoğun yağış sonrası karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:43
        Ağrı'da yoğun yağış sonrası karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi.

        Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

        Murat Nehri çevresindeki tek katlı evler ve karla kaplanan şehir merkezi, dronla görüntülendi.

        Tek katlı bir işletmenin üzerinde biriken yarım metrelik karın temizlenmesi için güvenlik önlemi alan vatandaşlar çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

