Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç için veda programı düzenlendi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç için kar yağışı altında veda programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle Ağrı'dan Giresun'a atanan Vali Mustafa Koç için kar yağışı altında veda programı gerçekleştirildi.

        Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da Vali Koç için Valilik bahçesinde program düzenlendi.

        Vali Koç, yağışa rağmen kendisini uğurlamaya gelenlere hitaben yaptığı konuşmada, ilk defa 2005 yılında Ağrı'ya geldiğini, daha sonra Eleşkirt ilçesinde kaymakamlık yaptığını anlattı.

        Memleketinden sonra en fazla Ağrı'da vakit geçirdiğini belirten Koç, "Bu şehrin ve insanlarının bende çok güzel hatıraları var. Bunları yüreğimde saklayacağım. Bu şehir bana güzellikler kattı. Gördüğünüz gibi coğrafyası zor, ulaşımı zor, fakir ve gariban insanların çok olduğu bir şehir. Güzel insanların yaşadığı bu şehre bana hizmet olanağı sunduğu için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

        Kendisini Ağrılı gibi gördüğünü dile getiren Koç, "Fiziken buradan ayrılıyoruz, gönlümüz hep burada, sizden helallik istiyorum. Memleketin her yerinde olduğu gibi bu şehrin insanları da her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, vatandaşlarla ve kurum müdürleriyle vedalaştı.

        Duygusal anların yaşandığı veda programına Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Boyraz, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, valilik personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Diyadin'de karbonmonoksite karşı bilgilendirme
        Diyadin'de karbonmonoksite karşı bilgilendirme
        Patnos Esnaf Odası Seçimi Sonuçlandı
        Patnos Esnaf Odası Seçimi Sonuçlandı
        Ağrı'da Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
        Ağrı'da Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
        Ağrı'da Vali Koç'un vedasında duygusal anlar
        Ağrı'da Vali Koç'un vedasında duygusal anlar
        Patnos'ta kar yağışı yeniden etkisini gösterdi
        Patnos'ta kar yağışı yeniden etkisini gösterdi
        Kaymakam Kılıç'tan esnaf ziyareti
        Kaymakam Kılıç'tan esnaf ziyareti