Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine başladı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı Valiliğine atanan Önder Bozkurt, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine başladı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı Valiliğine atanan Önder Bozkurt, görevine başladı.

        Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama programında, Vali Bozkurt, tören mangasını selamladı, kendisini karşılayanlarla tanıştı.

        Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'na geçen Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Bozkurt, "Bu kadim coğrafyada iz bırakmış Ahmed-i Hani başta olmak üzere tüm Anadolu erenlerini hayırla yad ediyorum. Ağrı'mızda geçmiş dönemlerde görev yapan valilerimize ve görevi devraldığım Sayın Mustafa Koç valimize çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni vazifesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Bozkurt, Ağrı'nın tarihi ve kültürel zenginliği, eşsiz doğal güzellikleri, dağcılık ve kış sporları, termal turizmi, bereketli ovalarıyla ziraat ve hayvancılık potansiyeli, sürekli gelişen sınır ticaret hacmi ile müstesna bir il olduğunu anlattı.

        En temel görevlerinin bütüncül bir anlayışla Ağrı'yı kalkındırmak olduğunu belirten Bozkurt, "Görevimizi, adalet, hakkaniyet, dürüstlük, eşitlik ve hukukun temel ilkelerini gözeterek ifa edeceğiz." dedi.

        - "Ağrı'dan Türkiye'ye ve dünyaya güzel haberler ulaşmasına vesile olacağız"

        Birlik ve beraberlik duygularıyla, merhamet ve mesuliyet hisleriyle nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşacaklarını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Devletimizin her kuruşu milletimizin bize emaneti olup, bu uğurda, vakitlerimizi israf etmeden, günün, saatin, hatta dakikanın hakkını vererek sonuç alıcı işlere imza atacak, Ağrı'dan Türkiye'ye ve dünyaya güzel haberler ulaşmasına vesile olacağız. Bu kutlu ve şerefli görevde, huzur ve güvenle vatandaşlarımıza sadece kapımızı değil gönlümüzü açacak, tüm hemşehrilerimizi bağrımıza basarak herkesi kucaklayacağız. Yunus Emre'nin dediği gibi 'Hepisinden iyice bir gönüle girmektir.' şiarıyla hareket edeceğiz. Siz kıymetli vatandaşlarımızın gönül rızası her şeyin üstündedir. İnşallah, halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceğiz."

        Vali Bozkurt, daha sonra makamına geçerek il protokolü ve katılımcılarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        Patnos'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Patnos'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
        Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi
        Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi
        Patnos'ta kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor
        Patnos'ta kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılıyor
        Ağrı'da kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
        Ağrı'da kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
        Kar ve fırtınaya rağmen vefa: Ağrı, Vali Koç'u gözyaşlarıyla uğurladı
        Kar ve fırtınaya rağmen vefa: Ağrı, Vali Koç'u gözyaşlarıyla uğurladı