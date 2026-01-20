Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine başladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı Valiliğine atanan Önder Bozkurt, görevine başladı.



Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama programında, Vali Bozkurt, tören mangasını selamladı, kendisini karşılayanlarla tanıştı.



Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'na geçen Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.



Vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Bozkurt, "Bu kadim coğrafyada iz bırakmış Ahmed-i Hani başta olmak üzere tüm Anadolu erenlerini hayırla yad ediyorum. Ağrı'mızda geçmiş dönemlerde görev yapan valilerimize ve görevi devraldığım Sayın Mustafa Koç valimize çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni vazifesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Bozkurt, Ağrı'nın tarihi ve kültürel zenginliği, eşsiz doğal güzellikleri, dağcılık ve kış sporları, termal turizmi, bereketli ovalarıyla ziraat ve hayvancılık potansiyeli, sürekli gelişen sınır ticaret hacmi ile müstesna bir il olduğunu anlattı.



En temel görevlerinin bütüncül bir anlayışla Ağrı'yı kalkındırmak olduğunu belirten Bozkurt, "Görevimizi, adalet, hakkaniyet, dürüstlük, eşitlik ve hukukun temel ilkelerini gözeterek ifa edeceğiz." dedi.



- "Ağrı'dan Türkiye'ye ve dünyaya güzel haberler ulaşmasına vesile olacağız"



Birlik ve beraberlik duygularıyla, merhamet ve mesuliyet hisleriyle nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşacaklarını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:



"Devletimizin her kuruşu milletimizin bize emaneti olup, bu uğurda, vakitlerimizi israf etmeden, günün, saatin, hatta dakikanın hakkını vererek sonuç alıcı işlere imza atacak, Ağrı'dan Türkiye'ye ve dünyaya güzel haberler ulaşmasına vesile olacağız. Bu kutlu ve şerefli görevde, huzur ve güvenle vatandaşlarımıza sadece kapımızı değil gönlümüzü açacak, tüm hemşehrilerimizi bağrımıza basarak herkesi kucaklayacağız. Yunus Emre'nin dediği gibi 'Hepisinden iyice bir gönüle girmektir.' şiarıyla hareket edeceğiz. Siz kıymetli vatandaşlarımızın gönül rızası her şeyin üstündedir. İnşallah, halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceğiz."



Vali Bozkurt, daha sonra makamına geçerek il protokolü ve katılımcılarla sohbet etti.

