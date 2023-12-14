Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde, çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde, çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği "Apraş"ın bir yolcunun çantasına tepki vermesi üzerine arama yaptı.

        Çantasında 123 uyuşturucu hap ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı
        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı
        Ağrı merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Ağrı merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini k...
        Ağrı'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi yaşam mücadelesini k...