Ağrı'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde, çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği "Apraş"ın bir yolcunun çantasına tepki vermesi üzerine arama yaptı.

Çantasında 123 uyuşturucu hap ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına alındı.

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