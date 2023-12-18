Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'da, yol kontrolünde 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulama noktasında araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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