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        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'da, yol kontrolünde 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:45
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        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'da, yol kontrolünde 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulama noktasında araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda 1376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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