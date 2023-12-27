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        Ağrı kırsalında 33 kilo 621 gram eroin bulundu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 çuval içerisinde 33 kilo 621 gram eroin bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:22
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        Ağrı kırsalında 33 kilo 621 gram eroin bulundu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 çuval içerisinde 33 kilo 621 gram eroin bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt kırsalında 2 çuval içerisine gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin buldu.

        Uyuşturucuyu kırsala bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, ayrıca Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Jandarma ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki operasyonlarında, 2 bin 260 uyuşturucu hap, 420 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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