Ağrı'da Gazze ile dayanışma kermesi düzenlendi

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen kermesin açılışı, Kaymakam Murat Ekinci, Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Yıldız Acar ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Kermeste, evlerde yapılan kek, pasta, börek gibi ürünlerin yanı sıra kıyafetlerin satışı yapıldı.

Buradan elde edilen gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Kızılay Şubesi çalışanı Emine Uçar, Filistinlilere destek için kermesi düzenlediklerini ve halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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