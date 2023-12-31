Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

K.Ö. idaresindeki 01 Z 0198 plakalı otomobil, Tutak ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan R.P. ve M.S.Y. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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