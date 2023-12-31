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        Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:47
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        Ağrı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        K.Ö. idaresindeki 01 Z 0198 plakalı otomobil, Tutak ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçta bulunan R.P. ve M.S.Y. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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