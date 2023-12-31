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        Doğa tutkunları küresel ısınmaya dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğa tutkunu grup, küresel ısınmaya dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:59
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        Doğa tutkunları küresel ısınmaya dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğa tutkunu grup, küresel ısınmaya dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Doğubayazıt Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü koordinesinde bir araya gelen doğa tutkunu 20 kişi, araçlarla yürüyüşün başlangıç noktası olan Topçatan köyüne geldi.

        Burada gerekli hazırlıklarını tamamlayan doğa tutkunları, daha sonra küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla Ağrı Dağı'nın eteklerine doğru yolculuğa başladı.

        Soğuk havaya rağmen saatlerce yol yürüyen doğa tutkunları, 3200 metredeki kamp alanına ulaşarak etkinliği tamamladı.

        Öte yandan, geçmiş yıllarda kar yağışının fazla olduğu Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda bu sene kar seviyesinin düşük olduğu gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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