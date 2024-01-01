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        Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede düşerek yaralanan Ukraynalı turist kurtarıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapıp inişe geçtiği sırada düşerek yaralanan Ukraynalı turist, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:54
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        Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede düşerek yaralanan Ukraynalı turist kurtarıldı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapıp inişe geçtiği sırada düşerek yaralanan Ukraynalı turist, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye gelen yabancı 2 turist, rehber eşliğinde Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

        Soğuk havaya rağmen zorlu geçen yürüyüşün ardından tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, daha sonra inişe geçti.

        Ukraynalı turist D.O, zirveye yakın noktada 4 bin 900 rakımlı alanda dengesini kaybedip yere düşerek başından yaralandı.

        Grup rehberinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

        Yaralı turist, zorlu hava koşullarında ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından dağdan indirilerek Topçatan köyüne bağlı mezranın yakınlarında bekleyen ambulans ekibine teslim edildi.

        İlk müdahalesi yapılan D.O, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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