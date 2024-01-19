Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da jandarma ekipleri karne alan köy çocuklarını hediyelerle mutlu etti

        Ağrı'da jandarma ekipleri, karne sevinçlerine ortak oldukları köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da jandarma ekipleri karne alan köy çocuklarını hediyelerle mutlu etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da jandarma ekipleri, karne sevinçlerine ortak oldukları köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri dün Hamur ilçesinde, Yukarıgözlüce Burçin Özdemir İlkokulu ve Gülbahçe Kuran Kursu’nda öğrencilere trafik Kuralları ve yaya geçidi konularında uygulamalı eğitim verdi.

        Ekipler, öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletip çeşitli hediyeler verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli de bugün karne alan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

        Trafik Jandarması Timleri ile Anakaya İlkokulu ve Karakazan İlkokulu’na giden ekipler, 49 öğrencinin karne dağıtım törenine katıldı.

        Ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Trafik Jandarması Okul Yolunda kitapları ve çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İran'dan uyuşturucu sevk ettikleri iddiasıyla Ağrı'da takibe alınan 3 zanlı...
        İran'dan uyuşturucu sevk ettikleri iddiasıyla Ağrı'da takibe alınan 3 zanlı...
        Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği
        Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği
        Ağrı'da jandarma ile DKMP ekipleri yaban hayvanları için doğaya buğday bıra...
        Ağrı'da jandarma ile DKMP ekipleri yaban hayvanları için doğaya buğday bıra...
        Ağrı Valisi Mustafa Koç, gazetecilerle bir araya geldi
        Ağrı Valisi Mustafa Koç, gazetecilerle bir araya geldi
        Ağrı'nın tescilli yaprak döneri ülkenin birçok bölgesine gönderiliyor
        Ağrı'nın tescilli yaprak döneri ülkenin birçok bölgesine gönderiliyor
        Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
        Ağrı'da asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı