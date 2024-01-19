Ağrı'da jandarma ekipleri karne alan köy çocuklarını hediyelerle mutlu etti

Ağrı'da jandarma ekipleri, karne sevinçlerine ortak oldukları köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri dün Hamur ilçesinde, Yukarıgözlüce Burçin Özdemir İlkokulu ve Gülbahçe Kuran Kursu’nda öğrencilere trafik Kuralları ve yaya geçidi konularında uygulamalı eğitim verdi.

Ekipler, öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletip çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli de bugün karne alan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Trafik Jandarması Timleri ile Anakaya İlkokulu ve Karakazan İlkokulu’na giden ekipler, 49 öğrencinin karne dağıtım törenine katıldı.

Ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, Trafik Jandarması Okul Yolunda kitapları ve çeşitli hediyeler verdi.