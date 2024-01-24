Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Ş.A'nın kullandığı 34 GLA 664 plakalı yolcu otobüsü ile Ağrı-Van kara yolunun Tutak ilçesi Suvar Kavşağı mevkisinde aynı istikamette giden M.Ç'nin kullandığı 27 ANB 092 plakalı kamyonetin karıştığı kaza sonrası otobüs, refüjdeki yön levhası direğine çarpıp durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavileri yapılan yolculardan 6'sı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerleri ise Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı
        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Aydın, kentte coşkuyla karşılandı
        AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Aydın, kentte coşkuyla karşılandı
        Ağrı'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Ağrı'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Ağrı'da ekipler yolları açık tutmak için 2 bin rakımda karla mücadele ediyo...
        Ağrı'da ekipler yolları açık tutmak için 2 bin rakımda karla mücadele ediyo...
        Ağrı'da hakem kurulu istifa etti, müsabakalar oynanmadı
        Ağrı'da hakem kurulu istifa etti, müsabakalar oynanmadı