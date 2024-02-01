Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:12 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö'yü yakaladı.

        Ç.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var

        Benzer Haberler

        Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasakl...
        Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasakl...
        Ağrı'da "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi
        Ağrı'da "Kirvem Öğretmenim" projesi kapsamında 19 öğrenci sünnet edildi
        Sömestirde kültür yolculuğuna çıkanların Doğu'daki durağı İshak Paşa Sarayı
        Sömestirde kültür yolculuğuna çıkanların Doğu'daki durağı İshak Paşa Sarayı
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu karla beyaza büründü
        Doğu Anadolu karla beyaza büründü
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi