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        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı

        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:04
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        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BDF 99 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavak-Yukarı Küpkıran köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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