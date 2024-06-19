Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 BDF 99 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Kavak-Yukarı Küpkıran köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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