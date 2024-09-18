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        Ağrı'da 13 ton 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve depoda, gümrük kaçağı 13 ton 700 litre akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:26
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        Ağrı'da 13 ton 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve depoda, gümrük kaçağı 13 ton 700 litre akaryakıt ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tanker ve bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, 13 ton 700 litre akaryakıt, 900 litre kapasiteli tank, plastik varil, mekanik sayaç ve yakıt hortumu ele geçirdi.

        Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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