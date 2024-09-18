Ağrı'da 13 ton 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve depoda, gümrük kaçağı 13 ton 700 litre akaryakıt ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve depoda, gümrük kaçağı 13 ton 700 litre akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tanker ve bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, 13 ton 700 litre akaryakıt, 900 litre kapasiteli tank, plastik varil, mekanik sayaç ve yakıt hortumu ele geçirdi.
Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
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