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        Ağrı'da sağanak etkili oldu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:08 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:08
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        Ağrı'da sağanak etkili oldu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Güneşli havanın yerini yağışlara bıraktığı kentte 2 gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.

        Taşlıçay ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan Sarıbıyık köyündeki çobanlar küçükbaş hayvanları köye getirirken zor anlar yaşadı.

        Kentte yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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