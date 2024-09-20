Ağrı'da sağanak etkili oldu

Doğubayazıt'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan Sarıbıyık köyündeki çobanlar küçükbaş hayvanları köye getirirken zor anlar yaşadı.

Taşlıçay ilçesinde öğleden sonra etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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