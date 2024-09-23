Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 9 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrükler Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, gümrük sahası içerisindeki 3 tırın dorsesinde arama yaptı.

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