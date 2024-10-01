Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve gönüllüleri, kente gelmeye başlayan üniversite öğrencilerini çikolata ve çiçeklerle karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, Ahmed-i Hani Havalimanı ve otogarda, farklı kentlerden gelen üniversite öğrencilerini karşılamak için stantlar kurdu.

Öğrenciler stantlarda çiçek ve çikolatalarla karşılandı, daha sonra yurtta kalacaklar öğrencilere yerleşmeleri için destek verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kentte herhangi sıkıntı yaşamamaları için gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.