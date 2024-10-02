Ağrı'nın tescilli balının kalitesi, üniversitenin üretim ve analizleriyle belgeleniyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ/YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın tescilli geven balının kalitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) üretim ve analizleriyle belgeleniyor.

Üniversite, Sinek Yaylası ile Eleşkirt ilçesindeki Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu'nun bahçesine yerleştirdiği 50 kovanda bal üretimi yaptı.

Hasadı yapılan bal, üniversite bünyesinde kurulan ve ildeki arıcılara da hizmet veren Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nda ücretsiz analiz ediliyor.

Kovan başına 10-15 kilogram bal elde eden üniversite, balın prolin ve diğer ürün analiz verilerini kutuların üzerine de yazarak kalitesini belgeliyor.

Bilimsel araştırmalarla arıcılara öncülük etmek isteyen üniversite, ayrıca hayvansal üretim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere de teorik ve uygulamalı eğitimler verme imkanı buluyor. - "Balımızın çok kaliteli olduğunu görmüş olduk" AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine, üniversite olarak bu yıl ilk defa bal üretimine başladıklarını söyledi. Kentin bitki örtüsü bakımından zengin olduğunu ve ürettikleri balın çok kaliteli olduğunu ifade eden Karabulut, "Önceki yıllarda 'Ağrı Geven Balı' coğrafi işaret belgesi almıştı. Eleşkirt'te bulunan kampüsümüzde hayvancılıkla ilgili bir çiftliğimiz var ve buranın bir köşesinde arıcılık faaliyetine başladık. Bu sene aldığımız ürünleri üniversitemizin laboratuvarında araştırmalarını yaptık ve incelemelerine baktığımız zaman gerçekten balımızın çok kaliteli olduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

Karabulut, bölgenin florasının zengin olmasından dolayı balın prolin değerinin çok iyi çıktığını ve bundan sonra da bal üretimine devam edeceklerini anlattı. Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurarak kentte bal üretimi yapan arıcılara daha fazla destek olmayı amaçladıklarını belirten Karabulut, şöyle konuştu: "Ağrı'daki arı ürünlerinin farklı formatlarda kullanımıyla ilgili ciddi araştırmalar yapmak ve toplumumuza öncülük etmek istiyoruz. Bu sene ilk üretimimiz olduğu için bal kutularının üzerine analiz verilerini de yazıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, balımızın ne kadar kaliteli olduğunu göstermek ve Ağrı yöresine ve bal üretimimize güvenin önemli bir göstergesi. Bu anlamda yöre halkına ciddi hizmetler veriyoruz. Arıcılık merkezleriyle ciddi ortak çalışmalarımız var. Yöremizde bal analizi yapmak isteyen üreticilerimize her zaman yardımcı oluyoruz. Getirdikleri balların analizlerini yapıp sonuçlarını onlara veriyoruz."