Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'nın tescilli balının kalitesi, üniversitenin üretim ve analizleriyle belgeleniyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın tescilli geven balının kalitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) üretim ve analizleriyle belgeleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'nın tescilli balının kalitesi, üniversitenin üretim ve analizleriyle belgeleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın tescilli geven balının kalitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) üretim ve analizleriyle belgeleniyor.

        Üniversite, Sinek Yaylası ile Eleşkirt ilçesindeki Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu'nun bahçesine yerleştirdiği 50 kovanda bal üretimi yaptı.

        Hasadı yapılan bal, üniversite bünyesinde kurulan ve ildeki arıcılara da hizmet veren Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nda ücretsiz analiz ediliyor.

        Kovan başına 10-15 kilogram bal elde eden üniversite, balın prolin ve diğer ürün analiz verilerini kutuların üzerine de yazarak kalitesini belgeliyor.

        Bilimsel araştırmalarla arıcılara öncülük etmek isteyen üniversite, ayrıca hayvansal üretim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere de teorik ve uygulamalı eğitimler verme imkanı buluyor.

        - "Balımızın çok kaliteli olduğunu görmüş olduk"

        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine, üniversite olarak bu yıl ilk defa bal üretimine başladıklarını söyledi.

        Kentin bitki örtüsü bakımından zengin olduğunu ve ürettikleri balın çok kaliteli olduğunu ifade eden Karabulut, "Önceki yıllarda 'Ağrı Geven Balı' coğrafi işaret belgesi almıştı. Eleşkirt'te bulunan kampüsümüzde hayvancılıkla ilgili bir çiftliğimiz var ve buranın bir köşesinde arıcılık faaliyetine başladık. Bu sene aldığımız ürünleri üniversitemizin laboratuvarında araştırmalarını yaptık ve incelemelerine baktığımız zaman gerçekten balımızın çok kaliteli olduğunu görmüş olduk." diye konuştu.

        Karabulut, bölgenin florasının zengin olmasından dolayı balın prolin değerinin çok iyi çıktığını ve bundan sonra da bal üretimine devam edeceklerini anlattı.

        Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurarak kentte bal üretimi yapan arıcılara daha fazla destek olmayı amaçladıklarını belirten Karabulut, şöyle konuştu:

        "Ağrı'daki arı ürünlerinin farklı formatlarda kullanımıyla ilgili ciddi araştırmalar yapmak ve toplumumuza öncülük etmek istiyoruz. Bu sene ilk üretimimiz olduğu için bal kutularının üzerine analiz verilerini de yazıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, balımızın ne kadar kaliteli olduğunu göstermek ve Ağrı yöresine ve bal üretimimize güvenin önemli bir göstergesi. Bu anlamda yöre halkına ciddi hizmetler veriyoruz. Arıcılık merkezleriyle ciddi ortak çalışmalarımız var. Yöremizde bal analizi yapmak isteyen üreticilerimize her zaman yardımcı oluyoruz. Getirdikleri balların analizlerini yapıp sonuçlarını onlara veriyoruz."

        Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Selvinaz Yakan, arıcılık dersleri alan öğrencilere yaz aylarında teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim vereceklerini anlatarak, "Kovan sayımız 50 ve kovan başına bal üretimimiz ortalamanın üzerindeydi. Kovan başına 10-15 kilogram bal aldık. Ballarımız tamamen organik ve hiçbir şekilde şeker kullanılmamış. Bölgeye örnek olmak istiyoruz. Arıların hastalıkları yönünden yetiştiricilere bilgi vermeyi, onları eğitmeyi ve yapacağımız AR-GE çalışmalarıyla bölgeye katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        Benzer Haberler

        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor
        Ağrı Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor
        Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı
        Ağrı'ya gelen üniversite öğrencileri çikolata ve çiçeklerle karşılandı
        PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüp...
        PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüp...
        Müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor
        Müzelik eşyalarla dolu köy evinde geçmişin izlerini yaşatıyor
        Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
        Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı