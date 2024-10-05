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        Ağrı'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi

        Ağrı'da İyilik Derneği, geliri Filistin halkına gönderilmek üzere kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:04
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        Ağrı'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
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        Ağrı'da İyilik Derneği, geliri Filistin halkına gönderilmek üzere kermes düzenledi.

        Kentte söz konusu derneğin organizasyonunda Filistinle destek sağlamak amacıyla kadınların el emeği ürünleri, elbiseler, evlerinde hazırladıkları kek, pasta, ve yemekler satışa sunuldu.

        Derneğin temsilcisi Hülya Polat, yaptığı açıklamada, kermeste satılan ürünlerden elde edecekleri kazancı Filistin'e göndereceklerini belirterek, ''Ağrı İyilik Derneği olarak Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde bir karar aldık. Biz kadınlar savaşa gidemeyeceğimiz için kendi el becerilerimizle oradaki kardeşlerimize ekmek, su, yemek dağıtımında maddi destek sağlayabilmek için kermes çalışması başlattık." dedi.

        Derneğin Filistin'e yönelik yaptığı destekleri anlatan Polat, "Biz de onlara destek olmak ve safımızı belli etmek amacıyla elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Polat, bu haklı direnişte Filistin halkının yanında olduklarını ve elerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri

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