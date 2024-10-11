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        Ağrı'da "yeşil sahaların yetenekli kızları" il protokolü üyeleriyle maç yaptı

        Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un da aralarında bulunduğu il protokolü üyelerinden oluşan takım, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularıyla maç yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:45
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        Ağrı'da "yeşil sahaların yetenekli kızları" il protokolü üyeleriyle maç yaptı
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        Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un da aralarında bulunduğu il protokolü üyelerinden oluşan takım, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularıyla maç yaptı.

        11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamımda kadın futbolcuları desteklemek ve her alanda onların yanında olduklarını göstermek amacıyla Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın da aralarında bulunduğu futbol takımı, Vali Lütfi Yiğenoğlu Startumu'nda kadın futbol takımıyla maç yaptı.

        Çekişmeli ve centilmence geçen maçı kadın futbol takımı 2-1 kazandı. Protokol üyelerinden oluşan takımın golünü ise Cumhuriyet Başsavcısı Çalış kaydetti. Vali Koç ve beraberindekiler, kadın futbolcuların gününü kutlayıp tebrik etti.

        Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini, devlet olarak, kız çocuklarının eğitim, sağlık, spor ve sosyal alanlarda her türlü imkana erişebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Koç, "Varlıklarıyla hayatımıza güzellik katan, anlam yükleyen ailelerimizin süsü olan kız çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. 11 Ekim günü sadece kız çocuklarımızın gününü kutlamak değil, onların hedeflerini gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla çıktıkları bu yolda onları desteklemek her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek, toplumda da dikkati çekmek ve bilinç uyandırmak için böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

        Kadın futbolcuları desteklediklerini ve eğitim başta olmak üzere her alanda onlara destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Kız çocuklarımız gelecekte doktor, mühendis, milli sporcu olacaklar ve hepsinden önemlisi anne olacaklar ve geleceğimizin teminatı olan kız çocuklarımıza bölgemizin özellikleri itibarıyla ayrı bir önem vermemiz gerektiğini biliyoruz.Yanımda hayallerini gerçekleştirmek için azimle kararlılıkla yola çıkmış kız çocuklarımız geçen sene büyük bir başarı göstererek Ağrı Aile ve Gençlik Spor Kulübü olarak 2. Lig'e yükseldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz."

        Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da müsabakayı takip etti, kadın futbolcularla bir araya geldi.

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