Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağrı'da, sağlıkta şiddet konusunda açıklama yaptı:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Hakimlerimiz, savcılarımız artık bu konuda tavizsiz hareket ediyor ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağrı'da, sağlıkta şiddet konusunda açıklama yaptı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Hakimlerimiz, savcılarımız artık bu konuda tavizsiz hareket ediyor ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar." dedi.

        Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Memişoğlu Vali Mustafa Koç'u ziyaretinin ardından, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

        Berberinde Vali Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ile esnafı ziyaret eden Memişoğlu, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

        Memişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağlıkla ilgili ihtiyaçları değerlendirdikleri belirterek, misafirperverliğinden dolayı Ağrılılara teşekkür etti.

        Sağlıklı hayat merkezlerinin, her türlü fizik tedaviden, çocuk gelişimciye, fizyoterapistten diyetisyene, mamografi ve kanser taramalarına kadar her türlü altyapısı olan ve mahalle insanına hizmet verdiğini vurgulayan Memişoğlu, "Ağrı'da 200 yataklı hastane inşaatımız var, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi buraya güzel bir hastane yapmayla ilgili planlama ve çalışma yapıyoruz. Ağrı sağlıkla ilgili çok daha gelişmeye müsait şehir. Hep beraber ekibimizle bunun daha iyi yapılması için bugün değerlendirmeler yaptık, eksiklikleri, ihtiyaçları tespit ettik, inşallah Ağrı'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız." dedi.

        Bakan Memişoğlu, özellikle sağlıkçıların insanlara yardım ve iyilik etmek için yetiştirildiğini ifade etti.

        İnsanların derdine derman olmayı amaçladıklarını dile getiren Memişoğlu, "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Hakimlerimiz, savcılarımız artık bu konuda tavizsiz hareket ediyor ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar." diye konuştu.

        Memişoğlu, sağlıkta şiddetle ilgili cezaların caydırıcı olduğunu ancak insanların ceza yemesinden ziyade sağlıkçılara şiddet göstermemesini isteyerek, şöyle devam etti:

        "Biz insanlara iyilik yapıyoruz, onlara hayatımızı adadık. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Onun için sağlıkçılar şiddet gördüğü zaman bunu anlamlandıramıyor. Biz onun için iyilik yaparken, insanlara faydamız dokunsun diye çalışırken şiddet görmeye tahammül edemiyoruz ve moralimiz, motivasyonumuz bozuluyor."

        Özellikle toplumdan sağlıkçılara değer verip korumasını isteyen Memişoğlu, kendilerine bildirilen eksik ve hataların düzeltilebileceğini dile getirdi.

        Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleriyle toplumu, aileyi ve çocukları korumayı amaçladıklarını anlatarak, "Türkiye, sağlık sistemi ve sağlık insan gücüyle dünyaya örnek olmuş yer. Bu konuda insanlar Türkiye'den sağlık hizmeti almaya geliyor çünkü sağlık çalışanımızın kalitesi ve sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden birisi. Bize sağlıkla ilgili şiddet gösterenleri hep beraber engelleyeceğiz. Buna tolerans yok, toplumun da olmadığını düşünüyorum. Onun için herkese bu konuda hassasiyet tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinden faydalanmalarını isteyen Memişoğlu, aile hekimliği, hastane, eğitim ve araştırma hastanesi, sağlıklı hayat merkezlerini birbiriyle entegre edip sağlık sistemini yeniden çok daha iyi hale getireceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler sağlıkçılarla hatıra fotoğraf çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da "yeşil sahaların yetenekli kızları" il protokolü üyeleriyle maç yap...
        Ağrı'da "yeşil sahaların yetenekli kızları" il protokolü üyeleriyle maç yap...
        Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara...
        Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara...
        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonları
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonları
        Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Ağrı'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Ağrı'da 2 ayrı trafik kazası; 15 yaralı
        Ağrı'da 2 ayrı trafik kazası; 15 yaralı