Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağrı'da, sağlıkta şiddet konusunda açıklama yaptı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Hakimlerimiz, savcılarımız artık bu konuda tavizsiz hareket ediyor ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar." dedi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Memişoğlu Vali Mustafa Koç'u ziyaretinin ardından, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Berberinde Vali Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ile esnafı ziyaret eden Memişoğlu, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağlıkla ilgili ihtiyaçları değerlendirdikleri belirterek, misafirperverliğinden dolayı Ağrılılara teşekkür etti. Sağlıklı hayat merkezlerinin, her türlü fizik tedaviden, çocuk gelişimciye, fizyoterapistten diyetisyene, mamografi ve kanser taramalarına kadar her türlü altyapısı olan ve mahalle insanına hizmet verdiğini vurgulayan Memişoğlu, "Ağrı'da 200 yataklı hastane inşaatımız var, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi buraya güzel bir hastane yapmayla ilgili planlama ve çalışma yapıyoruz. Ağrı sağlıkla ilgili çok daha gelişmeye müsait şehir. Hep beraber ekibimizle bunun daha iyi yapılması için bugün değerlendirmeler yaptık, eksiklikleri, ihtiyaçları tespit ettik, inşallah Ağrı'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız." dedi.

Bakan Memişoğlu, özellikle sağlıkçıların insanlara yardım ve iyilik etmek için yetiştirildiğini ifade etti. İnsanların derdine derman olmayı amaçladıklarını dile getiren Memişoğlu, "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Hakimlerimiz, savcılarımız artık bu konuda tavizsiz hareket ediyor ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar." diye konuştu. Memişoğlu, sağlıkta şiddetle ilgili cezaların caydırıcı olduğunu ancak insanların ceza yemesinden ziyade sağlıkçılara şiddet göstermemesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Biz insanlara iyilik yapıyoruz, onlara hayatımızı adadık. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Onun için sağlıkçılar şiddet gördüğü zaman bunu anlamlandıramıyor. Biz onun için iyilik yaparken, insanlara faydamız dokunsun diye çalışırken şiddet görmeye tahammül edemiyoruz ve moralimiz, motivasyonumuz bozuluyor." Özellikle toplumdan sağlıkçılara değer verip korumasını isteyen Memişoğlu, kendilerine bildirilen eksik ve hataların düzeltilebileceğini dile getirdi. Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleriyle toplumu, aileyi ve çocukları korumayı amaçladıklarını anlatarak, "Türkiye, sağlık sistemi ve sağlık insan gücüyle dünyaya örnek olmuş yer. Bu konuda insanlar Türkiye'den sağlık hizmeti almaya geliyor çünkü sağlık çalışanımızın kalitesi ve sistemimiz dünyanın en iyi sistemlerinden birisi. Bize sağlıkla ilgili şiddet gösterenleri hep beraber engelleyeceğiz. Buna tolerans yok, toplumun da olmadığını düşünüyorum. Onun için herkese bu konuda hassasiyet tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.