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        Ağrı'da gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 2 gün süreyle yasaklandı

        Ağrı Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 12.10.2024 - 23:45
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        Ağrı'da gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 2 gün süreyle yasaklandı
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        Ağrı Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla karar alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ağrı il mülki sınırları içinde 13 Ekim 2024 tarihi saat 00.01'den 14 Ekim 2024 tarihi saat 08.00'e kadar 2 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, düzenlenebilecek toplantı ve gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, şenlik, konser, eğlence ve benzer türdeki ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler ile benzer her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması ve bu eylemlere katılmak amacıyla diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve Diyarbakır Valiliğinin, Diyarbakır ilinde gerçekleştirileceği bildirilen 'Özgürlük Mitingi' konulu açık hava toplantısı ile ilgili almış olduğu yasaklama kararına istinaden il merkezi ve ilçelerimizden bahse konu eylem/etkinliklere katılım göstermek amacıyla hareket eden şahısların ve bunların araçlarının ilimiz ve ilçelerimize giriş, çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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