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        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:46
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        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaralandı
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedaviye alındı.

        İlçenin Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalacan'a yıldırım isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özalacan'ı Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Ağır yaralanan Özalacan, burada yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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