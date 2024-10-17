Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedaviye alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban tedaviye alındı.
İlçenin Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalacan'a yıldırım isabet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özalacan'ı Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Özalacan, burada yapılan müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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