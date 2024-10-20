Ağrı Dağı karla kaplandı

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

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