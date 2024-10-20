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        Ağrı Dağı karla kaplandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:05
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        Ağrı Dağı karla kaplandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Çevresini kaplayan bulutların dağılmasıyla dağın büyük bir bölümünün kar örtüsüyle kaplandığı gözlendi.

        Dağın karla kaplı hali, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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