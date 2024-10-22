Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi.
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