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        Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 22:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:31
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        Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İlçede etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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