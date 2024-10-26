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        Bakan Yumaklı, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:23
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        Bakan Yumaklı, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yumaklı, Patnos ilçesinde düzenlenen AK Parti Patnos 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra il merkezine geçti.

        Ağrı Valiliğini ziyaret eden Yumaklı, Vali Mustafa Koç ve il protokolünce karşılandı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, Ağrı'da yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili Vali Koç'tan bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştiren Yumaklı, partisini ziyaretinin ardından Ağrı Öğretmenevinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi, ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Ziyaretlerde Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da eşlik etti.

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