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        Ağrı'da otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:45
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        Ağrı'da otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin çarptığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 NH 981 plakalı otomobil, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Bulakbaşı köyü yakınlarında küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, 20 küçükbaş hayvan telef oldu, otomobilde hasar oluştu.

        Telef olan hayvanlar ve hasar gören otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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